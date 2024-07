Médina Gounass : Un homme meurt après avoir été fauché par un véhicule de la gendarmerie

Ce lundi 22 juillet, à Médina Gounass, une voiture de la gendarmerie nationale a dérapé et percuté un homme âgé de 60 ans.

Ce dernier est décédé sur le coup. Un accident tragique qui a fait réagir le Cadre d’échanges et d’organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba à travers un communiqué.

En effet, ils condamnent cet acte et dénoncent l’attitude de la gendarmerie à Médina Gounass. « Il est inadmissible qu’une gendarmerie censée veiller à la sécurité des personnes soit l’auteur de la mort d’un citoyen. La situation tendue à Médina Gounass, exacerbée par le dispositif strict imposé par la gendarmerie, ne peut plus être tolérée », lit-on dans le document parcouru.

Selon les disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, la mort du nommé Idrissa Barry s’ajoute « à une série de morts récentes dans la ville sainte ». «Depuis le 17 juin dernier, trois vies ont été tragiquement arrachées : le premier citoyen est mort par balle le 17 juin 2024, le second citoyen a perdu l’âme suite aux actes de torture perpétrées par la gendarmerie», ont-ils listé.

Les habitants de Médina Gounass exigent des autorités «des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin à de pareils incidents ». «La gendarmerie doit assumer sa responsabilité de sécuriser la ville et non de mettre en danger la vie de ses habitants», soulignent-ils.

Selon le cadre d’échanges et d’organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, le gendarme conducteur de la voiture serait introuvable.