Affaire Boffa Bayotte : Ces nouveaux éléments qui confortent les craintes des familles

Les familles des deux condamnés (René Capain Bassène et Oumar Ampoi Bodian) à la réclusion criminelle à perpétuité, dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, se mobilisent, à 24 heures du procès en appel prévu demain mercredi 24 juillet 2024. Ces familles et le mouvement Vision citoyenne étalent leurs craintes.

Ces derniers s’étonnent du fait que le parquet ait même interjeté appel pour appeler à la barre deux des ex-détenus, Alioune Badara Sané et Abdoulaye Diédhiou, tous deux condamnés à six mois avec sursis pour détention illégale d’armes de 3e et de 5e catégorie sans autorisation. Ils ont aussi livré leurs inquiétudes par rapport au fait que César Atoute Badiate, jugé par contumace et qui n’a jamais interjeté appel, soit appelé à la barre pour le 24 juillet.

Sur cette base, le coordonnateur de Vision citoyenne convie les étudiants de la faculté de Droit de l’université Assane Seck de Ziguinchor à venir assister massivement à ce procès pour constater ‘’les failles du système judiciaire’’.

Dans ce face à face avec la presse, Madia Diop Sané et Nicolas Silandibithe Bassène invitent les juges à réparer les erreurs commises par la justice dans un passé récent. Si l’on se fie à ces derniers, René Capain Bassène et Oumar Ampoi Bodian doivent être libres de tout acte, car ayant été condamnés sans aucune preuve et ne sont que des agneaux du sacrifice. Les familles des détenus, les ex-détenus et les membres de Vision citoyenne lancent un appel pressant aux nouvelles autorités pour vider cette affaire en se fondant sur le droit, rien que le droit.