La question de la coexistence entre médecine traditionnelle et moderne au Sénégal pose un véritable défi. En effet, alors que de nombreux organismes internationaux, tels que l’OMS, reconnaissent l’importance de la souveraineté médicale, cette problématique n’évolue guère en raison de divers obstacles idéologiques et institutionnels. Dans un article paru sur le site de nos confrères de Sud Quotidien, le médecin-nutritionniste Dr Thiam Ismael aborde ce sujet complexe.

Historiquement, dans le traitement de l’épilepsie, par exemple, les guérisseurs, ou tradipraticiens, étaient souvent le premier recours. Cette pratique reposait sur une vision de l’épilepsie comme un dérèglement à la jonction entre le corps et l’esprit, menant à des traitements alliant médecine et rituels traditionnels. Néanmoins, les valeurs de la médecine traditionnelle ont souvent été rejetées par les praticiens formés dans un cadre scientifique fondé sur des principes de positivité et d’objectivité. Selon Ismael, la science qui devait nous permettre de devenir maîtres de la nature a parfois conduit à l’asservissement de l’homme. Ce débat reflète aussi les tensions entre une médecine objectivable et une approche plus holistique de la santé. Dans le paysage contemporain, des cabinets de tradipraticiens se sont multipliés, utilisant des stratégies de communication innovantes et efficaces pour promouvoir leurs services. Toutefois, cette expansion soulève la question de la confrontation avec la médecine moderne, face à laquelle ils doivent souvent justifier l’efficacité de leurs méthodes. Comme le souligne Dr Thiam dans son article, la période de confinement due au COVID-19 a mis en évidence les différences fondamentales entre santé et médecine. Il apparaît que ces deux entités ne partagent ni les mêmes questionnements, ni les mêmes approches opérationnelles, bien que toutes deux soient essentielles aux communautés qu’elles desservent. Selon Zemplini, le débat doit distinguer la « sociologie de la médecine » de la « sociologie dans la médecine », des modèles qui se confrontent souvent dans les politiques publiques, mais qui offrent aussi une opportunité de réflexion sur les choix thérapeutiques. Dr Thiam Ismael, dans ses réflexions dirigées via Sud Quotidien, pointe que ces choix dépendent beaucoup du poids accordé aux traditions et aux modernités dans chaque société. En conclusion, alors que la médecine traditionnelle et moderne vont continuer à coexister au Sénégal, la voie à suivre semble être dans une coexistence harmonieuse qui respecte les besoins des citoyens tout en s’inspirant de symboles culturels, tels que le baobab, pour promouvoir une souveraineté sanitaire durable.