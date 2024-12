Jimmy Carter s’éteint : Aminata Touré salue un géant de l’humanité

Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal et figure marquante de la vie politique, a exprimé lundi sur X sa profonde tristesse suite au décès de l’ancien président des États-Unis, Jimmy Carter.

« Je suis attristée d’apprendre le décès du Président Jimmy Carter. Je rends hommage à son engagement pour la Démocratie et les Populations vulnérables à travers le monde. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à tout le personnel du Centre Carter », a déclaré Aminata Touré, ancienne présidente du CESE et ancien chef de Mission d’Observation d’Élections Présidentielles pour le Centre Carter.