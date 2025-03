Pont de Keur Massar : AGEROUTE Sénégal rassure sur la sécurité et annonce des réparations rapides

À la suite d’un accident impliquant un poids lourd sur le pont de Keur Massar, des dommages ont été constatés sur environ 15 mètres de barrières de sécurité et le béton d’ancrage.

Dans un communiqué, AGEROUTE Sénégal assure que l’ouvrage reste parfaitement stable et ne présente aucun danger pour les usagers. Des travaux de réparation sont déjà en cours pour remplacer les barrières endommagées et restaurer le béton de scellement, avec une volonté de réduire au maximum les perturbations du trafic.

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, en partenariat avec AGEROUTE Sénégal, appelle les conducteurs, notamment de poids lourds, à plus de prudence afin de prévenir ces incidents récurrents.

Grâce à cette mobilisation rapide, la circulation pourra se poursuivre en toute sécurité jusqu’à la finalisation des travaux.