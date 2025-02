Pont Émile Badiane de Ziguinchor : 46 ans d’existence, une reconstruction urgente s’impose

Le Pont Émile Badiane, inauguré le 19 février 1979, célèbre aujourd’hui son 46ᵉ anniversaire. Long de 640 mètres, il a été un axe stratégique essentiel pour la circulation et le développement économique de la Casamance. Cependant, près d’un demi-siècle plus tard, son état de délabrement avancé menace la sécurité des usagers et entrave la croissance régionale.

Malgré les alertes répétées, les précédents gouvernements n’ont pas entrepris les actions nécessaires pour remédier à cette situation critique. L’actuel Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inscrit la reconstruction du pont parmi les priorités de son Plan DIOMAYE pour la Casamance. Bien que cette initiative soit encourageante, il est impératif que des mesures concrètes soient prises sans délai pour éviter une catastrophe similaire au naufrage du Joola.

Le Collectif pour la Reconstruction du Pont Émile Badiane et le Développement de la Casamance exhorte les autorités à transformer les intentions en actions immédiates. La Casamance mérite un pont moderne et sécurisé, à la hauteur de son potentiel économique et social.

Aliou Djiba Président du Collectif pour la Reconstruction du Pont Émile Badiane et le Développement de la Casamance