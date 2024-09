Matam : Ousmane Sonko lance officiellement la quatrième Journée nationale de nettoiement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé officiellement samedi, la quatrième édition de la Journée nationale de nettoiement ”Sétal Sunu Réew’’, au marché central de la ville de Matam (nord), dont l’activité phare sera consacrée à la formation aux premiers secours

Initialement prévue sur la berge du fleuve Sénégal, l’activité a été délocalisée au marché central où le chef du gouvernement est arrivé vers 11 heures. Ousmane Sonko se rendra sur le lieu pour constater le niveau de la montée des eaux du fleuve Sénégal.

Des autorités territoriales et des populations se sont mobilisées pour accueillir le Premier ministre au marché central. Des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise ont fait une démonstration des techniques de premiers secours devant le chef du gouvernement

Ousmane Sonko a donné le premier coup de pioche symbolique marquant le démarrage des activités de nettoiement du marché central de la ville de Matam.

Il s’est rendu auparavant à la gare routière de Ourossogui pour lancer les activités de la journée nationale de nettoiement ‘’Sétal Sunu Réew’’.

Arrivé à 10 heures sur les lieux, le chef du gouvernement a été accueilli par le gouverneur de de Matam, Saïd Dia, le préfet du département, Souleymane Ndiaye, le maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam et plusieurs élus locaux de la région.

Khady Diène Gaye, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et son collègue en charge de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy participent aussi à cette activité d’investissement.

Le chanteur Baba Maal, invité à cette édition de la Journée nationale de nettoiement, a pris part à l’accueil du Premier ministre.

Organisée sous la thématique générale ‘’Engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre’’, cette édition sera mise également à profit pour sensibiliser et former la jeunesse aux premiers secours, aux gestes utiles pour sauver des victimes d’accidents de la route, de noyades ou d’accidents vasculaires cérébraux.

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture est maitre d’œuvre de la quatrième édition de la Journée nationale ‘’Sétal sunu réw’’.

La Journée nationale ‘’Sétal Sunu réw’’ est une initiative de mobilisation sociale lancée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye depuis le mois de juin pour “amener les populations à participer à la prise en charge de la propreté et du cadre de vie dans leurs quartiers”.

Elle vise aussi à impliquer activement les communautés aux activités de développement locales et d’intérêt public en rapport avec les services de l’Etat.

Après son lancement à Thiaroye Gare à Dakar en juin, la journée nationale de ”Sétal Sunu réw” s’est déroulée à Saint louis le premier week-end du mois de juillet et à Touba au début du mois d’août

Dans le contexte d’hivernage, les trois premières éditions étaient axées sur la gestion et la prévention des inondations, ainsi que sur le reboisement.