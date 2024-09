Gang démantelé à Jaxaay: La police neutralise 3 agresseurs avec du…

Le commissariat de Jaxaay a mis hors d’état de nuire trois agresseurs notoires qui semaient la terreur dans la banlieue dakaroise. Le trio incriminé à bord d’une moto arrachait tout sur son passage. Mais les hommes du commissaire Youssoupha Thioub ont localisé puis interpellé hier, nuit, B.Seck, N.Diouf et (…) dans un appartement meublé sis aux Almadies

2.Comment le gang est tombé dans la nasse de la Police ?

Un conducteur de moto a été victime d’une agression au moment où il transportait un passager. En effet, un malfaiteur a tendu un guet-apens à ce jakartaman en se passant comme un client voulant se rendre à Grand Mbao.

Ne se doutant de rien, A.Sylla a accepté de convoyer dans la nuit d’hier son faux passager.Le conducteur est tombé au cours de route dans l’embuscade.

Pris à partie par trois individus armés de machettes et de couteaux,A. Sylla a été dépouillé de sa moto Jakarta et d’une somme de 59 000 F CFA.

3 agresseurs arrêtés dans un appartement meublé

Informés de cette agression, les éléments du commissariat de Jaxaay ont réussi à localiser la moto Jakarta volée à la Cité Municipale, suite à d’intenses investigations.

La descente inopinée effectuée dans un appartement meublé sis aux Almadies 2 a permis aux limiers d’arrêter les trois agresseurs, a appris Seneweb du Commissaire Mouhamed Guèye, chef du BRP .

La fructueuse perquisition de la police

La perquisition du domicile s’est soldée également par la saisie de la moto Jakarta de la victime A.Sylla, d’une moto de marque TMAX, d’une paire de menottes, de 500 g de chanvre indien, d’un permis de conduire un PC au nom de S. Diène et d’autres objets et documents, renseigne la même source.

Interrogés sommairement au commissariat de Jaxaay, les trois mis en cause ont avoué être les auteurs de l’agression sur la route de Grand Mbao. Ils ont été placés en garde à vue pour pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec violence, usage d’armes et de moyens roulants, vol à l’arraché commis en réunion avec usage de moyens roulants et détention et trafic de chanvre indien.

Les hommes du commissaire Youssoupha Thioub déroulent actuellement pour débusquer les éventuels complices de ce gang d’agresseurs.