Marche de sensibilisation : Marche de sensibilisation : l’hypertension artérielle, première cause des consultations à Mbour au …

L’hypertension artérielle est la première cause des consultations au centre hospitalier de Mbour. L’information a été donnée par la Directrice de l’hôpital, Dr Thérèse Aida Ndiaye.

La Directrice de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro indexe la sédentarisation, l’absence d’exercice physique et le diabète. C’est justement à cause de cette prévalence élevée que l’amicale du personnel de l’hôpital Mouhamadou Mansour Barro a organisé une randonnée pédestre afin d’élever le niveau de sensibilisation dans la Petite Côte

“Ce sont des maladies chroniques, qui, une fois qu’elles s’installent, c’est à vie. La prévention est le meilleur moyen de lutte. Il faut éviter la sédentarité. La marche est accessible à tout le monde. Il faut beaucoup bouger. Il faut surveiller ce que l’on mange. Ce sont des choses accessibles à tout un chacun. La tension artérielle et le diabète sont les premières causes de fréquentation de cet hôpital et ça fait partie des causes de décès“, a expliqué Dr Thérèse Aida Ndiaye, Directrice de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour.

Le président de l’amicale de l’hôpital a vanté les bienfaits de l’exercice physique notamment la marche. Si l’exercice physique est pratiqué de manière soutenue, il va de soi que peu de personnes arriveraient dans les structures hospitalières.

“Si le patient connaît l’importance de faire de la marche, nous aurions moins de fréquentations au niveau de l’hôpital. Beaucoup de consultations pouvaient être évitées si la personne faisait de la marche. Nous sensibilisons notre personnel, qui en retour, va sensibiliser la population. Nous mangeons trop de sucre qui stagne dans nos vaisseaux sanguins. Et, les reins ne pourront pas épurer tout le sucre et ça va nous créer cette maladie qui est le diabète“, a démontré Cheikh Tidiane Faye, président de l’amicale.

Les randonneurs ont sillonné les différentes artères de la ville. Sur tout l’itinéraire, ils ont invité les uns et les autres à surveiller leur alimentation.

” Évitez le gras, le sucre, le sel : mais marchez. Au service de l’hôpital Fann, la moitié des malades atteints d’Avc ont moins de 50 ans. C’est alarmant. Nous ne devons pas rester sur place“, alerte Amadou Diakhaté, président des randonneurs de la Petite-Côte.