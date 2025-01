Manipulations, injustice et révélation : l’incroyable rebondissement dans l’affaire Eumeu au Sénégal

Une affaire judiciaire presque oubliée au Sénégal refait surface et suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux. Amadou Mbaye, surnommé « Eumeu », âgé de 21 ans et incarcéré depuis 2023 pour des accusations de viol sur ses deux cousines, voit son dossier remis en question après la publication d’une vidéo choc.

Dans cette vidéo largement relayée, une jeune femme, se présentant comme la fille de la tante accusatrice, prend la parole avec une déclaration qui bouleverse le récit initial : « Eumeu ne nous a jamais violées. » Selon elle, sa mère aurait monté de toutes pièces les accusations de viol avec la complicité d’une amie. La jeune femme explique que l’origine de cette affaire remonte à un différend familial lié à une tentative avortée d’obtenir un visa pour Eumeu afin qu’il puisse voyager à l’étranger. Face à l’échec de ce projet, sa mère aurait convaincu une amie de porter de fausses accusations, impliquant ses propres filles. « Ma sœur et moi n’avons jamais été victimes de ce qu’on lui reproche. Il n’a jamais levé la main sur nous ni tenté quoi que ce soit », affirme-t-elle. Sa sœur, également présente dans la vidéo, confirme cette version des faits. Les deux jeunes femmes ont décidé de briser le silence pour « rétablir la vérité » et demandent une révision du dossier judiciaire afin d’innocenter Eumeu. Elles dénoncent l’injustice de son emprisonnement et réclament des excuses pour les accusations infondées dont il a été victime. Cette révélation a provoqué une vague d’indignation et de soutien envers Eumeu sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes appellent les autorités judiciaires sénégalaises à rouvrir le dossier pour faire éclater la vérité et réparer l’éventuelle injustice subie par le jeune homme. Les organisations de défense des droits humains s’intéressent désormais à l’affaire, et la pression publique ne cesse de croître. Si les faits rapportés dans la vidéo sont avérés, cette affaire pourrait constituer un grave précédent en matière de manipulation judiciaire et de fausses accusations. Alors que l’affaire prend une dimension nationale, les regards se tournent vers le système judiciaire sénégalais, sommé de faire preuve de diligence et d’équité. L’éventuelle révision du procès pourrait offrir à Amadou Mbaye l’occasion de clamer son innocence et de retrouver sa liberté, après deux ans passés derrière les barreaux pour des accusations qui, selon les nouveaux témoignages, seraient infondées. L’histoire d’Eumeu est désormais au cœur des débats au Sénégal, soulevant des questions cruciales sur la fiabilité des procédures judiciaires et la nécessité de garantir la justice pour toutes les parties impliquées.