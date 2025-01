Affaire Moustapha Dieng :La police de Yeumbeul interpelle05 suspects clés dans le meurtre

Le meurtre de Moustapha Dieng ne sera impuni ! Et pour cause, l’enquête rondement menée par le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a permis d’interpeller cinq mis en cause dont C.Diamé, W.Faye, S.M.Sarré, M.T.Ndour et N.Teuw selon des sources de Seneweb.

Les enquêteurs ont réuni des indices graves et concordants motivant l’arrestation de cinq suspects. Il ressort du dossier que la victime aurait livré l’identité de ses bourreaux, avant de succomber à ses blessures. Tout ce beau monde a été présenté au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Par ailleurs, la Police nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir d’éventuels troubles et garantir la sécurité des populations. L’enquête se poursuit aux fins d’identifier d’autres individus impliqués dans le lynchage de la victime. Pour rappel, le lundi 20 janvier 2025, lors d’un match de championnat populaire « Navetane » à Yeumbeul-Sud, dans le département de Pikine, des affrontements ont eu lieu entre supporters de l’ASC Farba et de l’ASC Natangué, occasionnant la mort du nommé Moustapha Dieng.