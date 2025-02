Sindia : Les élèves du Lycée envahissent la Mairie à pied pour réclamer...

Félicitations aux élèves du lycée de Sindia pour leur courage exemplaire ! Votre décision de marcher jusqu’à la mairie pour faire entendre vos voix est une preuve indéniable de votre détermination et de votre engagement envers votre éducation. Dans un contexte où il manque deux professeurs de mathématiques, vous avez pris les devants pour réclamer ce qui vous revient de droit : une éducation complète et équitable.

Il est inadmissible que notre commune se distingue, non pas par ses avancées, mais par le fait que son seul lycée soit en grève dans tout le Sénégal. Chaque année, le lycée de Sindia est confronté à de nouveaux obstacles, et il est grand temps que cela cesse. Nos enfants méritent les mêmes opportunités que ceux des autres communes du département de Mbour. L’inégalité des chances en matière d’éducation est une injustice que nous ne pouvons plus accepter.

Que penser d’une situation où il a fallu que cette brave jeunesse marche jusqu’à la mairie pour provoquer une réunion d’urgence avec le sous-préfet et le conseil départemental ? C’est une honte pour notre commune que les élèves doivent en arriver là pour obtenir l’attention qu’ils méritent. L’éducation doit être une priorité, et non un sujet relégué au second plan jusqu’à ce que la situation devienne critique.

Ce soir, je serai en direct pour aborder cette situation intolérable. Il est crucial que nous, en tant que communauté, nous mobilisions pour mettre fin à ces injustices répétées. Il n’est plus acceptable que le lycée de notre commune souffre constamment de nouveaux problèmes. Nos enfants sont l’avenir, et ils méritent le meilleur.

