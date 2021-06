Lancement du Nano-crédit à Podor

L’aventure nano-crédit se poursuit dans les communes du Sénégal. Podor dispose depuis ce vendredi 11 juin 2021 d’un point nano-crédit. Le Délégué général à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des jeunes M. Papa Amadou Sarr a procédé au lancement du point nano-crédit de Podor sous la Présidence du Maire de la ville, Madame Aissata Tall Sall et la présence du Président du Conseil départemental M. Mamadou Dia.

Ce lancement a été précédé la veille par l’enrôlement des Organisations Professionnelles et Interprofessionnelles de femmes et de jeunes pour qui les premiers financements ont été octroyés grâce aux partenaires Wave, Yup, Wizall et Free money, Intouch pour plus d’accessibilité pour les cibles.

“Je me suis enrôlée hier avec mon groupement et ce matin j’ai reçu mon crédit sur mon téléphone, sans tracasserie, sans frais de dossier. C’est tout ce que nous souhaitions pour travailler dignement” a fait savoir une bénéficiaire, responsable d’un groupement de femmes à Podor, au cours de la cérémonie.

Le point nano-crédit de Podor dispose d’une enveloppe initiale de 40 971 982 FCFA destinée à 349 bénéficiaires cibles. A Podor, les principales cibles de ce produit sont les commerçants, restaurateurs, éleveurs entre autres.

L’aventure nano-crédit a débutée pour la DER/FJ en juin 2020 au Marché Central au Poisson de Pikine avec un montant initial de 25 000 000 millions. Un an plus tard, 1 367 acteurs de ce marché ont pu en bénéficier avec 9495 crédits octroyés pour un volume total de financement de 1 014 775 000 FCFA à la date du 11 juin 2021 et un taux de remboursement : 98,9%.

Ces résultats démontrent à suffisance l’intérêt que les cibles ont pour ce service financier de proximité destiné essentiellement à accompagner les activités courantes des auto-entrepreneurs, en particulier «informels » qui n’ont pas accès au système financier classique. Le financement va de 10000 à 300000 Francs avec une durée de remboursement de 1 à 3 mois.

Le Chef de l’Etat Macky Sall qui mesure l’impact social et économique de ce produit, a demandé à la DER/FJ de faire un déploiement des points nano-crédit dans les différentes localités du pays. Ainsi, des points nano-crédit ont déja été déployés notamment au Quai de Pêche de Yoff, à Kaffrine, Kédougou, Tambacounda, Touba-mosquée, Mbacké- escale, Podor, Matam, Ourossogui et Linguère. La dynamique de déploiement va se poursuivre sur l’étendue du territoire.

Le nano-crédit figure en bonne place dans le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes avec un montant de 43,3 milliards pour les 3 ans. Une ligne de plus de 12,7 milliards de francs CFA a été attribuée au nano-crédit dans la loi de finance rectificative 2021.