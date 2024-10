Législatives 2024: Philippe Ndiaga Ba vote et appelle à voter pour Pastef

Les soutiens et ralliements pour le compte de Pastef en vue des élections législatives prévues le 17 Novembre, continuent de se manifester au sein des mouvements et partis politiques.

Après le ralliement de Déthié Fall, leader du parti PRP qui a quitté la coalition Sam Sa Kaddu pour soutenir son « ami et frère », Ousmane Sonko et les déclarations récentes de plusieurs maires et proches collaborateurs de l’ancien régime qui ont invité leurs bases à voter pour la coalition Pastef, c’est au tour du directeur de la règlementation du tourisme d’appeler à soutenir et à voter pour la coalition au pouvoir.

Philippe Ndiaga qui révèle avoir consulté et obtenu la bénédiction de sa base locale ( AFP/ Kafountine ) située dans la commune de Kafountine, a partagé pour informer l’opinion de son soutien au camp du premier ministre, une photo d’une poignée de mains échangée entre les deux hommes.