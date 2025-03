PASTEF : Un an de pouvoir, une révolution en marche ! ( par Dr. Mamadou CISSE)

Un an après son accession à la magistrature suprême, PASTEF poursuit son engagement en faveur d’une transformation profonde du Sénégal. Entre réformes structurelles, initiatives audacieuses et mobilisation constante des militants, le changement est en cours, porté par une volonté inébranlable de refonder le pays sur des bases solides.

Pendant une décennie, les adversaires du parti ont tenté de le minimiser, usant de calomnies, de persécutions et d’acharnement judiciaire contre son leader et ses partisans. Mais loin d’affaiblir le mouvement, ces épreuves ont renforcé sa résilience, galvanisé ses militants et aiguisé la vision stratégique de son leadership. C’est cette alliance entre une vision claire, une mobilisation sans faille et une expertise de terrain qui a permis à PASTEF de renverser le statu quo et de prendre les rênes du pays.

Malgré leur défaite, les anciens tenants du pouvoir persistent dans le déni, nourrissant une rancœur qui les empêche d’accepter la nouvelle réalité politique. À défaut de proposer une alternative crédible, ils s’accrochent aux mêmes vieilles ficelles : désinformation, manipulation et attaques stériles.

Ils osent prétendre que PASTEF n’a pas de programme ni de “Projet”, pour les paraphraser. Pourtant, les faits parlent d’eux-mêmes. Malgré un héritage financier désastreux, marqué par un gouffre budgétaire abyssal et une masse salariale devenue insoutenable, le Duo Sonko-Diomaye a enclenché une dynamique de réformes structurantes, posant les jalons d’une véritable souveraineté économique et sociale.

Depuis leur arrivée au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko déroulent une feuille de route ambitieuse, centrée sur des transformations de fond :

Politique agricole : Sécurisation foncière, modernisation des filières et autonomisation des producteurs.

Politique industrielle : Valorisation des ressources locales, promotion du made in Sénégal et soutien aux PME.

Réformes fiscales : Assainissement du système fiscal, lutte contre l’évasion et meilleure redistribution des richesses.

Réformes sociales : Renforcement des filets de protection sociale, accès équitable aux services de base et amélioration du cadre de vie.

Ces chantiers de long terme nécessiteront entre trois et cinq ans pour révéler pleinement leur impact. Mais une chose est certaine : les bases du changement sont posées.

Dans cette phase de transformation, le rôle des militants reste primordial. Comme durant les années d’opposition, chacun doit contribuer à la consolidation du projet, en assumant deux responsabilités fondamentales :

Accompagner et valoriser l’action gouvernementale, en expliquant les réformes et en déconstruisant la propagande adverse.

Critiquer de manière constructive, en apportant des contributions objectives pour ajuster et améliorer les décisions. La critique bienveillante est un levier d’amélioration continue.

Ceux qui ont été investis de responsabilités – maires, députés, directeurs généraux, ministres, conseillers, etc. – doivent comprendre que leur mission première est de servir l’intérêt général avec rigueur et abnégation.

Aucun détournement des deniers publics ne sera toléré.

L’accessibilité et la proximité avec les citoyens doivent être des principes intangibles.

Les demandes d’aide doivent être traitées avec sincérité et responsabilité, sans démagogie ni promesses irréalistes.

Les instances du parti doivent rester dynamiques, fonctionnant de manière efficace du niveau local jusqu’au sommet de l’État, avec un suivi rigoureux des engagements pris.

Les attentes sont immenses, les défis nombreux. Pour réussir cette mission historique, le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko doivent rester fidèles à leurs principes fondamentaux :

Que Dieu renforce leur lien et les préserve du syndrome d’hubris, ce mal qui guette tant de dirigeants une fois au sommet.

Qu’ils demeurent intransigeants sur l’éthique et l’exemplarité, en exigeant le même niveau d’exigence de leurs collaborateurs.

Qu’ils garantissent l’indépendance de la justice, en laissant les institutions jouer pleinement leur rôle dans l’instauration d’un État de droit véritable.

Si ces engagements sont respectés, le Sénégal amorcera une transformation irréversible, et malgré les résistances, le pays avancera vers une nouvelle ère de prospérité et de souveraineté véritable.

L’espoir demeure intact. Le travail continue !

Dr. Mamadou CISSE

MONCAP