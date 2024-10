Législatives 2024: La coalition “And Bessal Sénégal” de Abdoulaye Sylla officiellement lancée

Candidat aux élections législatives prochaines, Abdoulaye Sylla à lancé, ce dimanche 20 octobre à l’instar des autres partis et mouvements politiques inscrits en lice pour concourir les sièges de la 15e législature, la coalition And Bessal Sénégal ( ABS).

L’homme d’affaire qui s’est converti en politique a dévoilé, au cours de cette rencontre avec ses militants, sympathisants et acteurs de la presse, ses ambitions de futur député avec les membres de sa coalition. “Nous nous inscrivons dans la solidarité, le respect des institutions et le vivre-ensemble, mais aussi et surtout la défense et la sauvegarde des acquis démocratiques”, a-t-il dit.

Abdoulaye Sylla s’inscrit ainsi, dans une logique de servir le pays dans la transformation sociale, avec le secteur privé comme atout majeur et créateur de richesses et d’emplois pour les jeunes.

Fort de son riche parcours et de son expérience d’opérateur économique dans la gestion des affaires et la création d’emploi, monsieur Sylla compte apporter sa contribution pour donner de l’emplois aux jeunes, femmes et autres couches de la société.

Le leader de la coalition And Bessal Sénégal compte une fois élu député pousser ses ambitions politiques par la création d’une vision d’ensemble afin de restaurer la liberté d’entreprendre et d’être autonome financièrement.

Abdoulaye a aussi l’occasion pour appeler les électeurs a lui faire confiance et à voter pour sa coalition au soir du 17 Novembre prochain, jour des élections.

https://www.youtube.com/live/eViEh5-nX1I?si=clAGcuy204wk6rWF