Législatives 2024 – Coalition Takku Wallu : Quand la position d’Adji Mbergane Kanouté

Vice-présidente du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar lors de la 14e législature dissoute, Adji Mbergane Kanouté était l’une des parlementaires les plus en vue et désormais l’une des opposantes les plus bruyantes. Mais sur la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, la présidente du parti “Ensemble pour demain” va jouer les seconds rôle

En effet, Adji Mbergane Kanouté n’a été placé qu’à la 24e place de la liste proportionnelle de la coalition dirigée par l’ancien président Macky Sall. Une place qui affaiblit considérablement ses chances de retourner à l’hémicycle où elle s’est illustrée ces dernières années.

Mais pourquoi cette place reculée pour l’ancienne vice-présidente du groupe parlementaire de BBY à l’Assemblée ? Souhaite-t-on laisser place à une nouvelle génération de député pour la nouvelle opposition ou s’agit-il d’une sanction à cause de ses récentes prises de paroles ?

La question se pose, d’autant que l’une des dernières sorties de Adji Mbergane Kanouté remettait en cause l’innocence des anciens dirigeants sur les supposées falsifications annoncées par Ousmane Sonko. « À mon humble avis, Il est opportun que les sénégalaises et sénégalais soient enfin édifiés et que les accusés prennent enfin la parole pour nous éclairer sur les supposées falsifications de chiffres auprès des partenaires et qui a valu, paraît-il, un taux d’endettement de près de 83,7% de F CFA à l’État du Sénégal. Il y va de leur crédibilité. J’ai été personnellement, interpellée et chaque sénégalais a besoin de savoir », avait-elle fait savoir. Une interrogation qui peut interpeller, car la quasi-totalité des membres de l’ancien régime qui ont eu à prendre la parole n’ont pas opté pour cette position. Bien au contraire, ils ont tous nié les allégations du Premier ministre Ousmane Sonko.