Lamb – Franc : “J’ai disputé douze combats pour douze victoires et c’est le moment d’aller au sommet”

François Emile Gomis dit Franc s’est prononcé sur la préparation de son prochain combat du 1er mai contre Bombardier. Le lutteur de l’écurie Jambaar Wrestling Academy compte battre le B52 pour préserver son invincibilité et ainsi poursuivre son ascension vers les sommets de l’arène.

“Préparation du combat ? Je n’ai eu aucun problème avec les entraînements en temps de carême. J’ai préparé mes deux derniers combats dans une période de carême donc je me suis habitué. Je prends ce combat comme si c’était mon premier combat. Je suis en pleine ascension et je dois passer cette étape. Je crois que Bombardier et mon denier adversaire Forza ont des caractéristiques un peu similaires même si je pense que Forza est un peu plus élancé. En terme de force je ne sais pas qui a le plus de force car je ne me suis pas encore frotté à Bombardier. Ce qui est sûr c’est que je suis à l’aise dans la préparation de ce combat. Enjeu du combat ? Battre Bombardier va propulser ma carrière car c’est un double roi des arènes. J’ai disputé douze combats pour douze victoires et c’est le moment d’aller au sommet. J’ai battu de très bons lutteurs comme Forza ou Tyson 2 donc j’ai suffisamment fait preuves pour en arriver là où je suis” a-t-il confié sur LutteTV.