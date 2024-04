Balla Diouf : “Sa Thiés va attaquer dès le coup d’envoi mais attention à lui car Eumeu Sène est imprévisible”

Sur Albourakh Events, l’ancien lutteur Balla Diouf a donné son analyse du combat du 5 mai prochain entre Eumeu Sène (Tay Shinger) et Sa Thiès (Ecole de lutte Double Less). L’ex fassois a expliqué les forces et faiblesses des deux lutteurs avant de donner à Eumeu Sène le statut de favori devant le jeune Salif Sakho dit Sa Thiés.

“C’est un combat dans le lequel Sa Thiès doit faire très attention car Eumeu Sène est imprévisible. C’est un lutteur qui est très endurant et qui est meilleur quand le combat tire en longueur. Ce qui n’est pas le cas de Sa Thiès qui abrège souvent ses combats. Eumeu Sène est aussi très conscient que Sa Thiès va le charger dès le coup d’envoi et c’est pourquoi il devra lutter en deux temps. C’est à dire encaisser la première charge avant d’enchaîner avec une prise de lutte. Bref, Il a suffisamment d’expérience pour savoir comment aborder ce combat pour ne pas trop s’user contre un jeune lutter. Pour Sa Thiès il s’agit d’un combat où il doit se calmer et ne pas lutter en ayant à l’esprit qu’Eumeu Sène a battu son frère Balla Gaye”.