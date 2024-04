Saudi Super Cup : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly vient à bout d’Al-Nassr de Sadio Mané et rejoint la finale

Intraitable Al-Hilal. Dans une impressionnante série d’invincibilité, la formation de Jorge Jesus s’est imposée en demi-finale de la Saudi Super Cup devant Al-Nassr (2-1), ce lundi. Les partenaires de Kalidou Koulibaly écartent donc ceux d’un Sadio Mané pourtant buteur et rejoignent la finale.

Leader invincible en Championnat, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions d’Asie et les demi-finales de la King’s Cup, Al-Hilal est toujours en course pour tout rafler sur son chemin cette saison. Opposés à Al-Nassr ce lundi soir dans un véritable choc comptant pour les demi-finales de la Super Coupe d’Arabie saoudite, les partenaires de Kalidou Koulibaly l’ont emporté 2-0. Mieux, les hommes de Jorge Jesus ont encore montré une grande supériorité malgré le niveau d’adversité.

CR7 voit rouge, Mané n’a rien changé

Après une première période assez équilibrée entre les deux équipes, Al-Hilal a pris les choses en main au retour des vestiaires. Si David Ospina a brillé durant les premières minutes de la seconde période, l’expérimenté gardien de but colombien n’a rien pu faire pour éviter l’ouverture du score du capitaine d’Al-Hilal, Salem Al-Dawsari (61e). Le plus dur semblait fait pour les invincibles, qui ne vont pas se contenter de ce petit but d’avance. Car Malcom, en grande forme, a doublé la mise à la 72e minute.

Réduit à dix après l’expulsion de… Cristiano Ronaldo pour un comportement loin d’être digne du nom de l’attaquant portugais, Al-Nassr s’est contenté de sauver l’honneur avec un but de Sadio Mané dans les arrêts de jeu. L’attaquant sénégalais a inscrit son premier but en neuf confrontations directes en club face à Kalidou Koulibaly. Al-Nassr est déçu, Al-Hilal exulte. Pour les hommes de Jorge Jesus, place à la grande finale de la compétition contre Al-Ittihad de Karim Benzema, le 11 avril prochain.