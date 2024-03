Lamb : Mansour Ba révèle la date du premier « face to face » Modou Lô v Siteu

En marge de l’organisation d’une caravane politique cette semaine, le promoteur Mansour Ba de Jambaar Productions s’est prononcé sur le combat royal entre Modou Lô et Siteu et le premier face à face entre ces deux lutteurs.

« L’élément déclencheur du montage de ce combat c’est Modou Lô. Il nous a fait l’honneur de lutter pour Jambaar Productions alors qu’il pouvait lutter pour d’autres structures et peut être même gagner plus d’argent. Les négociations n’ont pas été difficile avec les deux lutteurs car si on prend le cas de Siteu, c’était inconcevable de refuser un combat royal. En plus on a organisé ses derniers combats.1er face à face ? Pour le moment on se prépare pour la journée du 1er mai (Franc v Bombardier). Après cette date on fixera le premier face à face entre Modou Lô et Siteu » a t’il expliqué sur Gaston Productions.