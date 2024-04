Modou Lô : “Je n’ai aucun doute que Franc va battre Bombardier…”

Mentor de Franc (Jambaar Wrestling Academy) et lui même battu par le B52 il y’a plus huit ans, Modou Lô a prédit la victoire de son poulain qui va défier Bombardier (Mbour) le 1 er mai prochain à l’arène nationale. Le roi des arènes a mis en avant la jeunesse et la soif de victoire de Franc comme facteurs déterminants pour permettre au “Ndiago Or” de venir à bout de la légende de Mbour.

“Franc n’a rien à éviter de Bombardier et je n’ai aucun doute qui va le battre. C’est un jeune lutteur ambitieux et qui travaille beaucoup pour atteindre ses objectifs. Il est jusque là invaincu dans l’arène et j’espère qu’il le sera encore très longtemps. Il est assez mature pour savoir comment aborder ce genre de combat car ça fait maintenant plusieurs années qu’il est dans l’arène. C’est vrai qu’il ne va pas aller à l’abordage car il faut qu’il respecte son adversaire avant de dérouler sa stratégie” a t-il déclaré sur Lutte TV.