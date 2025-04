Préparation du Gamou de Fansou Bodian: La Lonase vole au secours de la Mairie et du comité d’organisation

Dans quelques jours, la commune de Bignona vibrera au rythme du Gamou de l’Imam Fansou Bodian, l’un des plus grands événements religieux musulmans du département. Comme pour d’autres manifestations, la direction générale de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a tenu à apporter son soutien au comité d’organisation et à la mairie pour assurer la réussite de cette rencontre spirituelle.

Deux enveloppes, dont les montants n’ont pas été dévoilés, ont été remises à la mairie et au comité d’organisation. La mairie, au cœur de l’événement, a bénéficié de l’accompagnement de la Lonase pour assumer ses responsabilités. Ce soutien a été salué par le maire, Bacary Diatta, qui a révélé avoir sollicité le directeur général de la Lonase, Dr Toussaint Manga, pour appuyer la municipalité dans ses missions. L’édile de Bignona s’est également réjoui du soutien apporté au comité d’organisation.

La remise des enveloppes s’est déroulée dans la salle de délibération de l’hôtel de ville de Bignona, en présence d’une forte mobilisation. Dr Toussaint Manga a salué l’accueil réservé à sa délégation et magnifié l’engagement des acteurs locaux. Rappelant le slogan de la Lonase, « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation », il a expliqué que les bénéfices de l’entreprise sont redistribués aux populations via la Fondation Lonase. « Venir à Bignona est un devoir et une nécessité », a-t-il déclaré, soulignant l’attachement de la localité au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que son propre lien personnel avec Bignona, où il a fréquenté l’école de la Présentation de Marie.

Le soutien de la Lonase à la mairie s’explique par les nombreuses charges et dépenses assumées par la municipalité pour cet événement. Après la remise des enveloppes, Dr Toussaint Manga et sa délégation se sont rendus chez l’Imam Fansou Bodian pour solliciter ses prières et présenter les projets de l’entreprise, notamment l’extension de son réseau avec la création d’agences et de bureaux à travers le pays, y compris en Casamance, ainsi que les initiatives sociales menées par la Fondation Lonase, telles que l’accompagnement de ce Gamou.