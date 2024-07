Dr Cheikh Diallo: “Le président Diomaye est là pour un mandat unique”

“Le président Bassirou Diomaye Faye est un ‘président-talibé’ qui est au pouvoir”. Telle est la conviction du docteur Cheikh Diallo, expert en science politique.

Invité de l’émission “Le point” sur la RTS, M. Diallo dit avoir écouté et réécouté Bassirou Diomaye Faye lors de son entretien avec la presse sénégalaise samedi dernier et qu’être président ou ne pas l’être, c’est du pareil au même” pour le président Faye.

A en croire l’expert en communication orale et écrite, la particularité et la puissance du rapport de Bassirou Diomaye Faye avec le Premier ministre, c’est que ce dernier est son mentor et c’est une première mondiale.

Le Dr Cheikh Diallo pense qu’en réalité, Ousmane Sonko pourrait, en 2029, devenir le président de la République du Sénégal.

“Il se peut que Ousmane Sonko, demain, soit président. Le chef de l’Etat est détaché des choses matérielles et j’ai l’impression qu’il est là pour un mandat unique. Je peux me tromper mais je crois fondamentalement qu’il joue la carte de la transparence, de la loyauté. Et c’est pour cela que ceux-là qui veulent mettre en mal ce duo, ce tandem, c’est une guerre perdue” “, a fait savoir le communicant.