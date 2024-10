Kolda : Expulsion de 42 femmes en situation irrégulière

Le tribunal de grande instance de Kolda a rendu une décision marquante concernant l’immigration et la prostitution. Le 17 octobre, il a ordonné l’expulsion de 42 femmes, jugées coupables de séjour irrégulier, sur les 50 arrêtées lors d’une opération entre le 20 et le 24 septembre. Ces mesures ont considérablement modifié l’ambiance nocturne de Kolda, vidant les troittoirs, bars et cabarets de leur animation habituelle.

La majorité des femmes impliquées viennent de pays voisins, avec 39 Nigérianes, une Sierra-Léonaise, une Ghanéenne, une Bissau-Guinéenne, ainsi que des ressortissantes sénégalaises. Deux Sénégalais, dont le propriétaire de l’immeuble abritant ces femmes, ont également été arrêtés. Les accusations portées contre elles incluent le racolage public, le proxénétisme et d’autres délits liés à la prostitution.

Cette action fait partie d’une stratégie plus large du ministère de l’Intérieur visant à combattre la prostitution croissante dans les régions de Kédougou, Kolda et Ziguinchor. La montée de ces activités, perçues comme une menace culturelle et sécuritaire, a incité le gouvernement à intervenir avec fermeté.

Le verdict, prononcé le 2 octobre, et sa mise en œuvre témoignent d’une volonté accrue de lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux de prostitution.