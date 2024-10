Le faux scandale ASER qui fait les choux gras de la presse, ces derniers temps et alimente l’opposition qui veut en faire son trophée de guerre, va bientôt faire la place à un véritable dossier judiciaire avec des ramifications jusque-là insoupçonnées.

En effet, Kéwoulo a appris de sources judicaires que si le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar tarde à se prononcer sur la plainte des Espagnols concernant M. Saïdou Kane, les douaniers sénégalais, eux, ont pris les devants et beaucoup avancé dans leurs enquête douanière. Depuis plusieurs jours déjà, M. Saïdou Kane et ses avocats défilent dans le bureau du chef du contrôle après dédouanement de la direction des enquête douanières pour répondre sur des faits présumés d’infractions à la législation.

C’est en ce début d’Octobre que la machine des enquêteurs s’est mise en branle avec la convocation de M. Saïdou Kane. Et le 8 octobre déjà, après les premières auditions, une requête de communication a été envoyée par le bureau des enquêtes douanières à la société AEE Power SA. Pour rappel, cette société au cœur de la tempête médiatique été créée en début février 2024 avec comme actionnaire unique M. Saïdou Kane, celui-là même qui a été à l’origine du projet qui vaut aujourd’hui tout ce bruit autour de l’Aser pour un marché d’électrification rurale.

Pour vérifier les déclarations douanières de la société, les gabelous après l’audition de AEE Power ont exigé que leur soit communiqué le statut de la société, l’historique de la configuration du capital social, le nombre des actionnaire, la part de chacun d’eux, les conventions de partenariats avec les sociétés étrangères, les avis de débits et de crédits, les états financiers 2020, 2021, 2022, et 2023, bref….tous les documents liés à la gestion de AEE Power. Rappelons que les enquêtes douanières ne sont pas anodines et peuvent déboucher à la mise à jour de véritables scandales financiers. L’affaire qui vaut à Khadim Ba son placement sous mandat de dépôt a débuté par une enquête douanière.