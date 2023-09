Khossanto: L’origine des émeutes ayant causé la mort de deux manifestants connue

L’arrêté du préfet qui est à l’origine des émeutes dans la commune de Khossanto (département de Saraya) a été tout simplement annulé, de sources proches des autorités locales. Cet arrêté a été abrogé, sur ordre du ministre de l’Intérieur.

Pour rappel, ces affrontements ont causé deux morts et des dizaines de blessés dans cette localité.

Les manifestants ont barré la route reliant Sabodala à Bembou, à l’aide de débris de briques, de branches et de troncs d’arbres, bloquant la circulation. Par cette action, ils ont voulu ainsi montrer leur colère à la suite de la décision de modification et de remplacement de l’arrêté N° 0033/PD/SRY du 16 août portant création de la commission chargée du recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée de la société minière Endeavour Mining basée à Sabodala

Dans cet arrêté à l’origine de la discorde, des correctifs ont été apportés dans la composition et le fonctionnement de la commission de recrutement. Ainsi, les autorités administratives qui, jusque-là, jouaient le rôle de coordonnateurs au sein de ces commissions, les président dorénavant. Ce qui n’est pas du goût des jeunes qui perçoivent dans cette décision une mainmise des autorités sur le recrutement.

Dans l’ancien arrêté n°033 du 16 août 2016, les chefs de village présidaient les commissions de recrutement de la main-d’œuvre locale et les sous-préfets des arrondissements de Sabodala, Bembou et le préfet du département de Saraya étaient de simples coordonnateurs.