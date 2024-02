Processus électoral : La position de Macky Sall connue

Le dialogue national organisé par Macky Sall a porté sur 3 sujets : la date de la Présidentielle, l’amnistie et le processus électoral. Sur ce dernier point, certains ont demandé que le processus se poursuive avec les 19 candidats validés par le conseil constitutionnel, alors que d’autres souhaitent une reprise totale.

Invité de Maimouna Ndour Faye sur la 7TV, le ministre des Affaires étrangères, Ismaila Madior Fall, a dévoilé la position du Chef de l’Etat. “Si la décision dépendait uniquement et librement de Macky Sall, il allait amnistier tout le monde et recommencer le processus électoral. Il veut une élection libre, transparente et surtout inclusive dans un Sénégal réconcilié. Il souhaite que des candidats comme Karim Wade puissent revenir et faire partie de la course à la Présidentielle”, a-t-il fait savoir.

"Le blocage de Karim Wade (par le Conseil constitutionnel) a été très surprenant. C'est ce qui a posé problème car lors du premier dialogue, l'un des principaux objectifs était de réhabiliter des candidats comme Karim Wade et Khalifa Sall", a-t-il ajouté.

