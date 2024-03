Rencontre entre Diomaye Sonko et Macky : L’identité de la 3e personne connue

Reçu jeudi par son prédécesseur, Macky Sall, le Président entrant, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu au Palais en compagnie de Ousmane Sonko et d’une troisième personnalité.

Il s’agit de Papa Mada Ndour, révèle Libération. « Il semblait s’occuper du protocole du nouveau Chef de l’État », souffle la source. Celle-ci confie que « le diplomate effectue un retour en force après avoir été rappelé à Dakar, en juin 2023, alors que son affectation à l’Ambassade du Sénégal à Rabat (au Maroc) devait prendre fin en juin 2025 . »

Selon le quotidien d’informations, il lui été alors reproché « sa proximité » avec le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.

Papa Mada Ndour avait ainsi réagi à la suite de son rappel, souligne Libération : « Ce sont ces actes méchants, posés dans le seul but de faire du tort qui sous-tendent notre engagement politique et renforcent notre conviction d’être du bon côté du combat. Notre engagement n’en est que renforcé, et c’est avec joie que nous saisissons l’occasion de pouvoir nous battre aux côtés des patriotes au Sénégal et dans la diaposra en même temps. Ce combat, s’il plait à Dieu, nous le gagnerons. »