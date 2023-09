Contribution : « Amadou Ba, le maillon fort de la continuité »( Par Bamol Baldé)

C’est avec une grande joie et un profond enthousiasme que je tiens à saluer le choix d’Amadou Ba comme candidat de notre coalition à l’élection présidentielle de 2024. C’est un moment historique qui témoigne de notre unité et de notre détermination à œuvrer pour un avenir meilleur pour notre pays.

Amadou Ba est un homme de valeurs, de compétence et d’expérience. Son engagement envers le bien-être de notre nation est indéniable et sa vision pour un avenir prospère et équitable pour tous est inspirante. Sa carrière exemplaire dans le service public et sa capacité à rassembler les gens sont des atouts précieux qui nous permettront d’avancer ensemble vers un avenir plus prometteur.

En tant que candidat de notre coalition, Amadou Ba incarne les principes de justice, d’égalité et de progrès que nous chérissons. Je suis convaincu qu’il sera un leader remarquable, prêt à relever les défis qui se présentent à notre nation et à travailler sans relâche pour améliorer la vie de nos concitoyens.

Bamol Baldé

Adjoint au maire de kolda

Président du mouvement politique national APS (Action Patriotique Senegalaise )

Membre de la Majorité Présidentielle