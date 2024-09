KAOLACK: Bassirou Diomaye Faye “Réaffirme son amour et sa considération pour tous les…

En prélude au Gamou international de Médina Baye Niass, le président de la Républiqu,e Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce mercredi 11 septembre 2024 à 12h 35 mn dans la ville sainte de Médina Baye Niass à Kaolack. Il est accompagné d’une forte délégation. Cette visite marque le début des préparatifs du gamou qui accueillent des centaines de milliers de fidèles dans les jours à venir. Le chef de l’État s’est entretenu avec le Khalife de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé, à cette occasion, son amour et sa considération pour tous les foyers religieux du Sénégal.

Prenant la parole, le Chef de l’État a affirmé l’amour incommensurable qu’il voue à Baye Niass et à sa famille. “Nous l’aimons d’un amour sincère, et celà, depuis très longtemps. Nous l’aimons pour son patriotisme et son panafricanisme mais encore ses enseignements sur la Faydha qu’il a partagés au delà des frontières“, a ajouté le Président de la République.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a martelé la ferme conviction qu’il a de l’intérêt de la religion dans la construction d’un pays. “Nous croyons fermement que les recommandations divines sont des voies sûres qui peuvent aider à avoir des citoyens modèles, capables de bâtir une nation. Nous assumons des relations solides entre l’Etat et les familles religieuses“, a-t-il dit.

Pour le chef de l’Etat, la laïcité ne signifie pas la neutralité de l’Etat vis-à-vis de la religion. “Dans un pays où nous avons 90% de musulmans et 10% d’adeptes d’autres religions, nous pouvons dire que nous avons une population croyante à 100%. Ainsi la liberté de culte garantie par la Constitution à tous les citoyens doit être sauvegardée et facilitée par l’Etat”, a-t-il ajouté.