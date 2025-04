Demande de réparation des préjudices subis par le Groupe Wal Fadjri : Lettre ouverte de Cheikh Niass au Président Bassirou Diomaye Faye

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Niass, Administrateur Général du Groupe Wal Fadjri, a formulé une demande de réparation des préjudices subis par son entreprise de presse. Cette missive met en lumière les difficultés persistantes auxquelles est confronté le groupe, suite à des événements ayant affecté son fonctionnement, et exprime un appel solennel à la justice et à l’équité.

A Son Excellence M. le Président de la République,

Bassirou Diomaye Faye

Objet : Demande de réparation des préjudices subis par le Groupe Wal Fadjri

Excellence,

Il est indéniable que l’année écoulée a vu une exacerbation des difficultés auxquelles nous, au sein du Groupe Wal Fadjri, avons été confrontés. En dépit de nos efforts constants pour assurer le bon fonctionnement de notre entreprise de presse, ces obstacles se sont intensifiés, nous mettant dans une situation financière délicate.

Nous n’ignorons pas que les conditions de travail des entreprises de presse au Sénégal sont souvent marquées par des défis majeurs, et, malheureusement, notre groupe a été l’un des plus durement affectés dans ce contexte. Sous le précédent régime, le Groupe Wal Fadjri a payé un lourd tribut pour son engagement en faveur de la liberté d’expression et de la défense d’une société juste. En couvrant les manifestations de l’opposition de l’époque, nous avons vu notre signal coupé à plusieurs reprises, ce qui a non seulement entravé notre activité, mais aussi entraîné une perte substantielle de revenus. Le harcèlement ciblé de nos journalistes et la détérioration de notre image ont conduit à une fuite des annonceurs, impactant davantage notre modèle économique.

Nous avions nourri des espoirs sincères quant à une amélioration avec l’avènement du nouveau régime issu de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Toutefois, force est de constater que nos préoccupations demeurent, voire se sont amplifiées. En effet, la chambre administrative de la Cour suprême nous a donné raison, dans une décision qui a statué en notre faveur concernant la suspension de notre signal. Cependant, cette décision n’a toujours pas été exécutée à ce jour. Nos demandes de règlement amiable, adressées à plusieurs autorités, notamment le ministre de la Justice, son collègue des Finances et le Premier ministre, n’ont malheureusement pas reçu de réponse, laissant ainsi nos finances dans une impasse.

Les contrats de publicité, que nous entretenions avec l’État et ses démembrements, ont été abruptement suspendus. Pire encore, les prestations que nous avons réalisées, dûment facturées, restent non réglées. En outre, bien que le fonds d’aide à la presse soit inscrit dans la loi de finances pour 2024 et 2025, ce dernier n’a pas été libéré, et ce malgré sa promesse.

Ajoutons à ces malheurs un incident tragique : l’incendie dévastateur qui a ravagé notre principal studio de production, récemment rénové à hauteur de centaines de millions de francs CFA. Les coûts nécessaires pour sa remise en état sont considérables, et, à ce jour, ce studio reste non opérationnel.

Malgré ces obstacles, nous continuons de faire face à nos charges incompressibles, telles que les salaires, les factures d’eau, d’électricité et d’internet, ainsi que nos obligations fiscales et sociales.

C’est dans ce contexte, et faisant suite à vos déclarations réaffirmant votre disponibilité à prendre en charge les préoccupations des acteurs économiques et sociaux, que nous nous permettons de vous adresser cette demande formelle. Nous sollicitons, respectueusement mais fermement, les actions suivantes :

Une indemnisation juste et équitable pour le préjudice causé par la privation de notre signal pendant plusieurs jours, conformément à la décision de la Cour suprême. Nous restons ouverts à un règlement amiable.

Le paiement des aides à la presse pour les années fiscales 2024 et 2025, qui demeurent indispensables à la pérennité de notre activité.

Le règlement des factures échues, contractées avec l'État et ses démembrements, sur la base des bons de commande dûment exécutés.

Nous espérons, avec cette démarche, trouver une oreille attentive à nos revendications, dans un souci d’équité et de justice. Nous sommes convaincus que vous, en tant que Gardien de la Constitution et Défenseur des droits, êtes en mesure de rectifier ces injustices et de permettre à notre entreprise de retrouver la voie de la stabilité.

Dans l’attente de votre bienveillance, nous vous prions de recevoir, Excellence, l’expression de nos salutations distinguées.

Me Cheikh Niass

Administrateur Général du Groupe Wal Fadjri