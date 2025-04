Randonnée pédestre pour la promotion des droits de l’enfant : Ousmane Sonko affiche son engagement en faveur des enfants handicapés et des talibés

Une marche symbolique mais porteuse de sens s’est tenue ce samedi à Dakar, à l’initiative de plusieurs organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l’enfant. Placée sous le signe de l’inclusion et de la protection, la randonnée pédestre avait pour objectif de sensibiliser le public à la situation des enfants vivant avec un handicap et des enfants évoluant dans les daaras coraniques. Un événement rehaussé par la participation active du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Des centaines de participants, parmi lesquels des familles, des enseignants, des acteurs associatifs et des enfants eux-mêmes, ont répondu à l’appel. L’événement, à la fois festif et engagé, a traversé les grandes artères de la capitale, véhiculant des messages forts en faveur de l’équité, de la dignité et de la protection de tous les enfants, sans discrimination.

Présent tout au long du parcours, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à rappeler l’importance d’un engagement politique fort pour défendre les droits fondamentaux de chaque enfant. « La République se doit de protéger tous ses enfants, y compris les plus vulnérables. Les enfants en situation de handicap et les enfants talibés méritent un avenir digne, fondé sur l’éducation, la santé, la sécurité et le respect », a-t-il affirmé devant la presse.

L’un des objectifs de cette initiative était de mettre en lumière les conditions souvent précaires dans lesquelles évoluent les enfants vivant avec un handicap, ainsi que les enfants talibés, souvent exposés à la mendicité et à diverses formes d’abus. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité d’une action coordonnée entre l’État, les autorités religieuses, les familles et la société civile pour améliorer leur situation.

Des doléances ont été formulées à travers un mémorandum remis aux autorités, réclamant notamment une meilleure régulation des daaras, un encadrement plus strict des pratiques éducatives, et un accès effectif à l’éducation inclusive et aux soins adaptés pour les enfants en situation de handicap.

La présence du Premier ministre à cette manifestation a été perçue comme un signal fort d’écoute et d’implication. Elle ouvre, espèrent les participants, la voie à des réformes concrètes et durables en faveur des enfants vulnérables. « Il ne s’agit pas seulement d’un geste symbolique. C’est un engagement que nous voulons voir se traduire dans les politiques publiques », a souligné une représentante d’association de défense des droits de l’enfant.