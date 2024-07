L’avocat Me Ciré Clédor Ly est devant la barre depuis bientôt une heure de temps. Face au tribunal, le pénaliste constitué pour la défense de René Capain Bassène et Oumar Ampoï Bodian a demandé au président du tribunal de constater que «la procédure a été violée» tout au long de ce processus qui a conduit les détenus à ce jugement.

Pour soutenir ses dires, l’avocat -qui s’est basé sur les procès verbaux d’audition comme ceux des constats- a fait savoir que les gendarmes se sont assis tout ce qu’exige la loi pour faire arrêter et emprisonner René Capain Bassène comme tous ses coinculpés. «Alors que l’article 51 bis du code pénal Sénégalais comme l’article 5 de l’Uemoa exigent des officiers de police judiciaires qu’ils lisent leurs droits aux personnes arrêtées et que ces personnes aient droit à un avocat comme à la visite d’un médecin, rien de tout cela n’a été fait pour les personnes arrêtées dans la nuit du 13 janvier 2018.»

Pire, Maitre Clédor Ciré LY a fait savoir que après plus de 48 heures de garde à vue, c’est le 17 janvier 2018 que le Procureur de la République, El’hadji Alioune Abdoulaye Sylla, avait signé le procès-verbal de la prolongation de la garde à vue de René Capain Bassène suite à une lettre du commandant de brigade de la gendarmerie qui s’est rendu compte de sa bourde. Et a demandé et obtenu une prolongation de la garde à vue. Aussi, si Me Clédor Ciré Ly veut voir toute cette procédure être annulée pour cause de nullité,, c’est qu’il est d’avis que les OPJ comme le juge d’instruction ont violé la loi sur tout son parcours.

»M. Le président j’ai défendu des anciens présidents, j’ai défendu des Premiers ministre. Depuis que j’ai commencé ma carrière d’avocat, la seule personne dont les droit ont été aussi violés n’a été que Karim Wade. En dehors de ces cas évoqués, ce sont ces gens-là qui ont été maltraités comme jamais. Et j’espère que vous mettrai un terme à cette en détention et remettrez ces personnes en liberté. » À fait savoir Me Clédor Ciré dans le cadre des exceptions de nullités.