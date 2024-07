Ce mercredi, le tribunal départemental de Tivaouane a rendu son verdict contre les deux Chinois et leur interprète Ibrahima Sory Traoré, arrêtés et placés en détention depuis le 11 juin dernier. Ils avaient brutalisé un de leurs employés du nom de Ibrahima Fall pour reprendre le salaire qui lui a été versé, sous prétexte qu’il avait refusé de décharger.

Face aux juges, les deux chinois (le comptable et le manager d’une entreprise chinoise basée à Darou Khoudoss) et leur interprète ont été condamnés à une peine de 3 mois de prison ferme. Incarcérés depuis le 11 juin dernier, ils resteront donc en prison pendant un peu moins de 2 mois. Ils ont également été condamnés à verser 5 millions Fcfa à ibrahima Fall en guise de dommages et intérêts.

Lors du procès, l’avocat de la partie civile avait demandé 100 millions Fcfa aux accusés. Le juge a finalement décidé de n’accorder que 5 millions.