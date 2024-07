Affaire Boffa Bayotte: Ces très belles notes de Me Ciré Clédor qui donnent une chance aux accusés

Très connu du public sénégalais pour son expérience et la pertinence de ses plaidoiries au cours des audiences juridiques, Me Ciré Clédor Ly s’est encore fait remarqué ce 24 juillet lors du procès en appel de la tuerie qui a lieu dans la foret des Bayotte le 06 janvier 2018 et qui avait occasionné la mort de 14 individus.

En effet, loin d’en faire une vraie plaidoirie, Me Ly a relevé un certains nombres d’irrégularités dans la procédure qui a abouti à la condamnation de René Capain Bassène et Omar Ampoi Bodian à la perpétuité en première instance. Selon le célèbre avocat, les dispositions obligatoires prévues par les articles 242, 244 du code de procédure pénale et qui stipulent entre autres que des actes de mise en accusation devraient être remis aux accusés pour les informer de ce qui leur est reproché et permettre pour la même occasion à leur défense de mieux se préparer, n’ont pas été respectées.

Mieux, Me Clédor a demandé la nullité des délégations judiciaires de René et Omar Ampoi. L’avocat a laissé entendre que la garde à vue prolongée de René Capain avait démarré le 16 janvier mais que la notification qui l’a matérialisé date du 17 janvier et serait consécutive à une lettre adressé au procureur par le commandant qui se serait déplacé au bureau du dernier nommé le même jour pour la signature de la notification.

Poursuivant dans la même dynamique, Me Ciré Clédor a souligné que Ampoi a été interrogé lors de sa première comparution sans l’assistance d’un avocat et qu’il serait aussi sans toujours la présence d’un conseil, confronté à René qui, selon lui, ne devait être auditionné ni confronté vu qu’il a déjà été inculpé. Il a évoqué les articles 142, 143 (alinéa 2 ) et 144 du code de procédure pénale.

Évoquant la seconde inculpation de René Bassène sur la base d’un réquisitoire supplétif et relative à la sortie irrégulière de correspondance de la prison, Me Ly a fait savoir que ce délit nouveau n’a aucun lien direct avec le fait pour lequel René est poursuivi.

Me Ciré Ly a donc pour conclure, sur la base de ces faits relevés, demandé la nullité des délégations judiciaires de René Capain Bassène et Omar Ampoi Bodian et leur remise en liberté