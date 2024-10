L’ancien journaliste de Sénéweb et aujourd’hui chroniqueur de la Sen TV a passé sa première nuit de détention à la prison centrale de Dakar. Après 48 heures de garde à vue, et à son second retour de parquet, Ahmet Ndoye a été placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Ahmet Ndoye a franchi les portes de la prison centrale de Dakar. Arrêté pour défaut de permis de conduire, il est aussi poursuivi pour «faux et usage de faux.» Le parquet qui a fini par se pencher sur son dossier a décidé de l’envoyer en prison. Et, selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, il risque d’être présenté à la prochaine audience du tribunal des flagrants délits de Dakar. Outre Ahmet Ndoye, poursuivi pour défaut de permis de conduire, Sénéweb nous a appris qu’un policier est actuellement dans une situation inconfortable.

Policier de son état, cet homme qui est actuellement aux arrêts de rigueur est soupçonné être l’agent qui a délivré la fausse attestation du retrait de permis de conduire à Ahmet Ndoye, pour lui permettre de circuler, tout en faisant croire qu’il fait l’objet d’un retrait du fameux document, à cause d’infractions au Code de la route. Arrêté et mis aux arrêts de rigueur -ça prend au minimum 10 jours-, ce policier risque deux sanctions: une condamnation pénale et des punitions administratives. La police qui n’a pas mis du temps à tergiverser aurait déjà arrêté son agent.

Ensuite, si le parquet, qui a hérité des conclusions de l’enquête de gendarmerie, fait la demande de sa conduite auprès du ministère public, l’homme sera présenté au procureur et pourrait rejoindre Ahmet Ndoye en prison pour “faux et usage de faux” et “complicité” du chef de cette infraction. Sur le plan administratif, une enquête de la brigade prévôtale de la police pourra le conduire à un blâme, un avertissement et même à une radiation des effectifs de la police.