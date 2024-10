Campagne électorale: Sonko draine une foule et défie Macky à Fatick

Le leader de la coalition Pastef à réussi un pari risqué en osant défier dans un fief jusqu’à là considéré comme un territoire conquis et réservé pour lui, l’ancien président de la république, Macky Sall.

De l’entrée jusqu’au centre de la ville, les militants et sympathisants de la tête de liste de la coalition Pastef se sont fortement mobilisés malgré la forte chaleur, pour accueillir en grande pompe leur leader. Un défi réussi dans cette ville natale de l’adversaire et tête de la coalition Takku Wallu et ancien maire de Fatick, Macky Sall qui a, depuis son accession au pouvoir en 2012, remporté toutes les batailles électorales.

Reste à savoir si le désormais résidant du royaume chérifien dont la venue est annoncé jeudi portera la réplique pour faire oublier ce passage du leader des patriotes qui reste pour le moment le maitre et vainqueur du pari de la mobilisation.