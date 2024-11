C’est demain, lundi 4 novembre 2024, que le chroniqueur de la Sen TV, Ahmet Ndoye, fera face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Arrêté le 24 octobre dernier par les gendarmes de la brigade de Recherches de la rue Faidherbe à Dakar, il a été présenté le même jour à l’unité de la brigade de Sangalkam qui a fini par le présenter au Procureur de la République à la suite d’une enquête qui a couté la liberté à un policier du commissariat de la Médina. Il est poursuivi pour “défaut de permis de conduire” et “faux et usage de faux.”

A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, ce policier qui est en arrêt de rigueur est accusé d’avoir remis la fameuse fausse attestation au chroniquer de la Sen-TV pour lui permettre de conduire, tout en faisant croire que son document serait retenu par des policiers suite à des infractions routières. Emprisonné à Reubeus, Ahmet Ndoye risque d’être seul, demain, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar; puisque le policier qui fait l’objet d’un arrêt disciplinaire n’a pas encore bouclé ses 10 jours de rétention administrative. C’est au sortir de cette sanction disciplinaire qu’il pourra être présenté au Procureur de la République qui aurait déjà fait la demande de sa conduite.

En attendant de connaitre la suite réservée à cette affaire, tout porte à croire que le procès, demain, d’Ahmet Ndoye risque d’être renvoyé pour permettre au policier d’être aux côtés du chauffard, dans le box des accusés. Comme Ahmet Ndoye, le journaliste Cheikh Yérim Seck comme son camarade du mouvement C221, Abdou Nguer, risquent de ne pas être exempts de poursuites judiciaires, puisque, sans aucune retenue, ces deux membres du mouvement C221 ont accusé les policiers d’avoir «supprimé les traces du permis de conduire de Ahmet Ndoye dans les fichiers du service des mines.» Dans l’attente de la suite que les autorités judiciaires voudront bien réserver à ce dossier, Kéwoulo a eu accès au témoignage exclusif de Abdou Fall, l’homme qui a été renversé par l’ancien journaliste de Seneweb.

Sorti de cet accident avec une fracture ouverte à la jambe droite, l’homme qui suit des soins à Pikine est très remonté contre Ahmet Ndoye qui aurait utilisé son image sans son consentement et avoir courir la rumeur que sa famille lui est reconnaissante. Dans une vidéo envoyée à Kéwoulo, il a fait savoir qu’il n’a jamais été pris en charge par le chroniqueur de la SEN TV. “Il ne m’a pris en charge et il n’a pas pris en charge ma mère. Je ne connaissais pas Ahmet Ndoye avant cet événement. Et contrairement à ce qu’il raconte partout, en disant avoir pris en charge mon fils, je n’ai pas d’enfant.” A fait savoir Abdou Fall.

A en croire son témoignage, “Ahmet Ndoye ne (lui a) donné que la somme de 30.000 F CFA envoyée par Wave et (il n’a) jamais récupéré ce transfert qui est encore dans (son) compte.” Contrairement à ce qu’ont avancé les soutiens de l’ancien journaliste de Seneweb, Abdou Fall a fait savoir que «la seule fois (qu’il a) discuté avec Ahmet Ndoye c’était le jour du choc et devant les gendarmes venus constater l’accident, il leur a dit que ce gars est méchant“, a fait savoir Abdou Fall qui a pris Dieu à témoin entre Ahmet Ndoye et lui. C’est plutôt un de ses amis qui aurait pris en charge ses soins. Ahmet Ndoye a disparu depuis le 21 octobre, jour de l’accident.