Dans un entretien avec Yoor Yoor Bi, le Pr Moussa Diaw, enseignant-chercheur en science politique à l’UFR des Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger, a donné son avis sur la question qui agite l’actualité politique sénégalaise : Assemblée nationale ou Primature pour Ousmane Sonko ?

Certains chroniqueurs et membres de la société civile suggèrent que Sonko prenne la tête de l’Assemblée nationale, mais le Pr Moussa Diaw n’est pas de cet avis.

Selon lui, bien que certains analystes recommandent au Premier ministre de céder son poste dans une logique de partage du pouvoir, ” je ne conseillerais pas au Premier ministre de quitter son poste. Il reste un acteur clé du gouvernement et joue un rôle fondamental dans la mise en place des stratégies nécessaires au bon fonctionnement du pays”.

” Il représente la colonne vertébrale des réformes économiques et politiques attendues. Quitter la Primature pour le perchoir risquerait de lui lier les mains et de ralentir l’action gouvernementale, particulièrement à un moment où les priorités sont nombreuses et urgentes.”