« Il m’a conseillé de laisser mourir mon fils handicapé » : Les “révélations” accablantes de Fred Trump contre son…

En effet, quand son oncle arrive à la tête des Etats-Unis en janvier 2017, Fred dont l’un des enfants est né avec une rare maladie génétique invalidante, tente de l’approcher pour le sensibiliser sur la situation des handicapés et à long terme, obtenir un programme d’aide.

« Peut-être que ce genre de personnes devraient juste mourir »

Il en parle à sa cousine Ivanka Trump et au ministre du logement d’alors Ben Carson (éminent neurochirurgien) pour obtenir une rencontre avec le Républicain. Au bout de plusieurs mois de réunion entre les experts et les professionnels de la santé sur la situation des handicapés, il rencontre enfin son oncle dans le bureau ovale, en compagnie du ministre de la santé de l’époque Alex Azar, des médecins et des défenseurs des droits des personnes handicapées.

A la fin de la réunion, Trump l’aurait pris à part pour lui dire ceci : « Ces gens…L’Etat dans lequel ils sont, toutes les dépenses, peut-être que ce genre de personnes devraient juste mourir ».

Quelques semaines plus tard, il dit avoir appelé Donald Trump pour une aide parce que le coût des soins de son enfant commençait à peser sur lui.

« Il ne te reconnaît pas. Tu devrais peut-être le laisser mourir »

Les deux hommes se sont rencontrés sur un terrain de golf. Fred décrit au républicain les besoins de son fils.

Trump prend “une seconde comme s’il réfléchissait à toute la situation“, puis dit finalement: “Je ne sais pas“. Il lui conseille ensuite de “laisser mourir (son) fils handicapé“.

« Il ne te reconnaît pas. Tu devrais peut-être le laisser mourir et déménager en Floride » lui aurait dit le milliardaire républicain, selon ce livre qui paraît le 30 juillet prochain.

C’est un récit « totalement fabriqué »

Steven Cheung, un porte-parole de l’équipe de campagne de Trump a dénoncé un récit « totalement fabriqué ». « Toute personne connaissant Donald Trump sait qu’il n’utiliserait jamais ce genre de langage » a ajouté M. Cheung, qui se confiait au New York Times.