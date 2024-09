Jour de vérité : le gouvernement attendu demain sur …

Le gouvernement sénégalais dressera jeudi un état des lieux du pays qui attend toujours de connaître le plan d’action précis des dirigeants portés au pouvoir il y a six mois par la promesse de rupture et de “transformation systémique”.

Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko partagera devant la presse les conclusions du travail de “diagnostic approfondi” demandé par le président Bassirou Diomaye Faye après son investiture en avril. Le gouvernement s’exprimera sur les problèmes identifiés “et les mesures de mitigation de cette situation héritée”, ont dit les services de M. Sonko sur les réseaux sociaux.

Faye et Sonko ont pris la tête du Sénégal portés par l’espoir de changement placé en eux par une population dont les trois-quarts ont moins de 35 ans et dont une grande partie se bat au quotidien pour trouver du travail et joindre les deux bouts.

Depuis leur avènement, ils disent avoir trouvé une situation très détériorée. Leur action a été contrariée par la persistance jusqu’à récemment d’une majorité parlementaire favorable à l’ancien président Macky Sall. Le président a annoncé le 12 septembre la dissolution de l’Assemblée nationale, et fixé au 17 novembre des élections législatives censées lui donner les moyens d’agir.

Le président a évoqué à cette occasion “une détérioration grave” des finances publiques.

Une source proche du pouvoir a indiqué à l’AFP qu’il s’agirait davantage pour le gouvernement jeudi de “faire connaître la situation de référence du Sénégal après avoir fait l’état des lieux”, que de détailler une stratégie.

En même temps que l’état des lieux a cependant été élaboré un plan à l’horizon 2050 qui sera la référence du pouvoir et qui vise à “transformer durablement l’économie sénégalaise et à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère”, disent les services du Premier ministre. Cet “agenda national de transformation” sera lancé officiellement le 7 octobre, précisent-ils.