Mouhamadou Bamba Amar, chauffeur au ministère du Développement industriel et des PME, a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur les fonds Force Covid-19. Il est poursuivi pour un détournement présumé portant sur la somme de 930 millions F CFA.

Pour sa défense, Bamba Amar affirme n’avoir été qu’un simple exécutant, chargé de retirer des chèques à la banque BOA sur instruction de Moustapha Diop, le gestionnaire de compte aujourd’hui en fuite. Il soutient que tous les chèques en question portaient la signature de ce dernier.

Malgré ses explications et l’assistance de ses avocats, Maîtres Cheikh Ahmadou Bamba Fall et Seny Ndione, le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar a décidé de l’inculper pour détournement de deniers publics et de le placer en détention.

D’après des sources citées par Seneweb, Bamba Amar envisagerait de verser une caution dans l’espoir d’obtenir une liberté provisoire en attendant la suite de la procédure.