Dernière minute : Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam radié de la liste électorale

C’est un coup de massue qui s’abat sur le président du PDCI, seulement quelques temps après son investiture comme candidat du parti à la prochaine présidentielle ivoirienne. Alors que ses partisans et les alliés commençaient à se faire une joie de participer aux joutes électorales, le tribunal ivoirien a ordonné la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. L’information a été confirmée par Maître Suy Emile, avocat du PDCI, à l’issue d’une audience qui s’est tenue ce 22 avril 2022. Une plainte a été déposée pour contester la présence du président du PDCI-RDA sur la liste électorale. Cette décision, qui n’est pas susceptible de recours, ferme pour l’heure la porte à une candidature de Tidjane Thiam à la présidentielle du 25 octobre.

« La présidente du tribunal a rendu son délibéré. Elle a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française (en 1987), et donc elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale », a expliqué pour sa part Me Ange Rodrigue Dadjé, l’un des avocats de Tidjane Thiam.

Avec abidjan.net