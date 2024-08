Jeux olympiques de Paris : Mamadou Diagna Ndiaye reçoit une distinction prestigieuse après avoir …

Le Sénégal, à travers notre compatriote Mamadou Diagna Ndiaye, a été célébré à Paris le samedi 10 août 2024, lors de la clôture de la 142eme session du CIO.

Le Président Diagna Ndiaye, Membre du CIO depuis 2015, s’est vu attribuer la prestigieuse distinction de l’ordre olympique en argent, qui récompense ses services rendus à la cause du sport et de l’olympisme. Le Président Thomas Bach du CIO, en lui remettant la distinction, a salué l’éminent membre du CIO qui a toujours servi le sport avec passion et dévouement, mais surtout avec désintéressement. Il a également fait partie de sa ferme conviction quand au succès des JOJ Dakar 2026 avec l’engagement renouvelé du Président de la République du Sénégal et sous le leadership du Président Diagna ».

À l’unanimité, les membres présents à la session ont salué le travail qui est en train d’être fait par le COJOJ en direction de 2026.

S’adressant aux participants à la session, le Président Diagna Ndiaye a affirmé que « vivre sa passion est en soi un privilège dont je serai, à jamais, redevable au CIO. La vivre au sommet de l’Olympie et en être récompensé est un moment magique, que j’accueille avec une très grande fierté. Cette distinction a été reconnue sur toute l’équipe du Comité Olympique ».

La distinction de l’Ordre Olympique constitue la plus prestigieuse récompense pour les membres du CIO qui ont su contribuer à l’avancée de la cause du sport dans le monde.