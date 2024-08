Société: La Gamification comme une Tendance Durable dans les Casinos en Ligne

Tous les joueurs un peu réguliers ont pu le constater : les sites de casino sur le marché belge ont présenté une nette tendance à passer des offres bonus classiques à des offres nécessitant davantage d’engagement de leur part mais récompensant, justement, cet engagement.

Parallèlement, les plates-formes sont aussi devenues plus claires, avec une prise en main plus intuitive. Le point commun de ces évolutions porte un nom : c’est la gamification – ou ludification, pour le dire en français.

Pourquoi la Gamification Importe-t-elle Tant ?

De quoi parle-t-on exactement ? La gamification est le processus par lequel on implémente des éléments issus du jeu vidéo dans d’autres secteurs. L’expérience, autant que les études, ont en effet montré que cette démarche, en générant excitation et plaisir, était bénéfique aux deux parties dans tous les domaines, ludiques aussi bien que professionnels. Dans le cas qui nous intéresse ici, les joueurs aussi bien que les casinos y trouvent leur compte.

Pour ces derniers, cela favorise grandement la fidélisation des utilisateurs, ainsi que leur niveau d’engagement. Le fait que cette démarche permette aux joueurs de bénéficier de récompenses plus régulières et plus intéressantes n’y est évidemment pas pour rien.

Pour ceux-ci, c’est l’expérience qui est améliorée. La ludification apporte des facteurs complémentaires aux habituels bonus et autres offres de free spins généreuses : elle introduit en effet des éléments constituant des défis à relever et stimulant l’esprit de compétition.

La Gamification en Pratique

S’agit-il ici d’une curiosité qui ne se rencontrerait que dans quelques cas particuliers ? Justement pas : sa diffusion en atteste. La grande majorité des sites de casino sur le marché belge s’en sert déjà d’une manière ou d’une autre, afin de se distinguer par une offre de service en pointe.

Son utilisation sur les plates-formes de jeux en ligne peut s’illustrer de diverses façons :

par des tournois de machines à sous s’appuyant sur un classement afin de distribuer des bonus et des prix supplémentaires ;

par des défis et des compétitions durant lesquels les joueurs s’affrontent ;

par des systèmes de récompenses qui encouragent les utilisateurs à jouer et à accumuler des points dans le but de débloquer des niveaux de bonus ;

par des lots de tours gratuits pour les nouveaux joueurs, variables par leur quantité et qui sont rechargés quotidiennement ;

par des suggestions de jeux que l’utilisateur pourrait apprécier, basées sur ses parties précédentes ;

par un chat en direct qui aide à créer des communautés ;

par des fonctionnalités interactives qui facilitent la prise en main et rendent l’environnement plus dynamique ;

par des événements communautaires, des diffusions en direct et des rencontres.

Bien entendu, tous les opérateurs n’utilisent pas tous les éléments listés ci-dessus, ou en tout cas pas tous à la fois. L’enjeu est d’apporter des éléments de gamification sans perdre les joueurs que cela n’intéresse pas, ou pas encore. Trouver cet équilibre peut certes être difficile, mais c’est évidemment nécessaire.

Cela Améliore-t-il Vraiment l’Expérience de Jeu ?

La gamification a pour atouts de rendre le jeu en ligne plus dynamique et plus stimulant. En intégrant des éléments familiers aux utilisateurs venus des jeux vidéo, elle leur offre également un environnement plus familier. Elle pousse chacun à s’investir davantage et à découvrir de nouvelles options. Il faut dire que la santé exceptionnelle du marché du jeu vidéo ne peut que pousser à s’en inspirer.

Le risque demeure cependant que la stimulation apportée par la gamification pousse les joueurs à aller au-delà de leur bankroll et à prendre des risques inconsidérés. C’est à chacun de garder la tête froide et ne pas se laisser emporter par l’esprit de compétition. Le jeu n’est pas un sprint, c’est un marathon ; la gamification doit être un ajout au plaisir, par une façon de se détourner de ses stratégies.