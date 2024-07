Jaraaf : Serigne Moctar Koita, nouvelle recrue du Jaraaf

Serigne Moctar Koita, meneur de jeu talentueux de Teungueth FC, a décidé de quitter le club rufisquois champion du Sénégal, pour rejoindre le Jaraaf de Dakar. Ce choix, bien que surprenant, s’explique par le désir de Koita de relever de nouveaux défis, après trois saisons marquées par de nombreux succès à Teungueth FC où il a remporté tous les titres nationaux possibles, devenant ainsi un champion reconnu.

Un départ motivé par l’ambition

Malgré ses réussites, Serigne Moctar Koita n’a jamais eu l’opportunité de passer des tests ou de décrocher un contrat à l’étranger. « En tant que champion d’Afrique, mes motivations pour quitter le TFC et rejoindre le Jaraaf pour relever un autre défi pourraient être liées à mon désir de continuer à me surpasser et à évoluer en tant que joueur. Le Jaraaf pourrait m’offrir un environnement stimulant avec de nouveaux coéquipiers, un style de jeu différent et des compétitions relevées qui me permettraient de continuer à progresser et à me surpasser », a-t-il expliqué.

Serigne Moctar Koita voit dans ce changement une chance de découvrir une nouvelle culture footballistique, de s’adapter à un nouvel environnement et d’enrichir son expérience tant sur le plan sportif que personnel. Ce besoin de renouveau et de progression a donc été déterminant dans sa décision de rejoindre le club de la Médina.

Des différends contractuels à l’origine des tensions

Cependant, ce transfert n’a pas été sans difficulté. L’international local a évoqué les problèmes liés à son départ de Teungueth FC, lesquels ont suscité des tiraillements dus à des clauses contractuelles. « Le problème entre le Jaraaf, Teungueth et moi-même était principalement dû à des différends contractuels et à des divergences sur les termes du transfert. Ces différends ont créé une impasse qui a rendu difficile la résolution des problèmes », a-t-il déclaré.

Le jeune milieu de terrain a souhaité clarifier la situation concernant la durée de son contrat avec Teungueth FC. « Nous devons résoudre ce malentendu et revoir les termes du contrat initial pour trouver une solution qui convient à toutes les parties, ce qui a entraîné des tensions entre les parties impliquées », a-t-il ajouté.

Un nouvel élan avec le Jaraaf

Malgré ces complications, Serigne Moctar Koita est désormais prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière avec le Jaraaf. Son arrivée est perçue comme un atout majeur pour le club, qui espère bénéficier de son expérience et de son talent pour atteindre de nouveaux sommets et briller en championnat et en Coupe de la CAF.