Insulte publique et diffamation : Boubacar Sadio (ex-commissaire) veut des sanctions...

Chers compatriotes, je vous prends à témoins pour dire que depuis longtemps je sollicite du Ministre de la justice et du Procureur de la République qu’ils assument pleinement leurs responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour mettre un terme aux dérives verbales constatées dans les réseaux sociaux. On a atteint le comble avec cette dame militante de l’ancien maire de la ville de Dakar dont elle s’est, peut-être, inspirée pour injurier de mère, publiquement et à visage découvert, le Premier ministre Ousmane Sonko qui, pour l’heure, semble être le souffre-douleur et la tête de turc de n’importe quel énergumène qui veut s’en prendre au régime. Je n’ai eu de cesse de le seriner, l’Etat doit sévir, sinon ça va aller dans tous les sens avec une situation incontrôlable. Quant à la Justice, elle doit revoir le quantum des peines infligées aux insulteurs et autres habitués de la diffamation. C’est un peu trop facile de venir à résipiscence après avoir déverse des insanités sur un digne citoyen.Il me paraît nécessaire d’envisager une nouvelle infraction dans notre Code pénal qui pourrait constituer le délit d’ »Offense à la Nation et à la dignité du Peuple « . Je laisse aux experts en législature de trouver la formulation adéquate.Non institutions et les autorités qui les incarnent doivent être protégées contre toutes lès formes d’agressions. Celui qui, aujourd’hui, en pâti le plus est le Premier ministre Ousmane Sonko voué et traité aux gémonies sur la seule base d’une haine viscérale inexplicable et injustifiable contre sa personne.Une bonne fois pour toute, les contempteurs invétérés d’Ousmane Sonko doivent se résigner et comprendre qu’ils sont entrain de s’opposer à la volonté divine. Quand Allah Le Tout-puissant Allumé Son feu, il est plus sage d’y rajouter des fagots que de vouloir l’éteindre.

Qu’Allah Veille sur le Sénégal !

Commissaire Sadio