Pour une pédagogie de l'authenticité de la parole publique...(Par Khady GADIAGA )

Serions-nous condamnés sous nos cieux à nous satisfaire de la com’ au rabais et pire d’un débat public au ras de pâquerettes ? Pour beaucoup- profondément peu démocrates – à s’y complaire, le défi est culturel. Car enfin, si son fonctionnement inspire peu de respect, la démocratie représentative mérite, en l’améliorant constamment, d’être sauvegardée.

Que peut-on attendre vraisemblablement d’une presse paresseuse et aux ordres…?

Le métier de journaliste suppose de savoir «prendre son temps » pour humer un pays, ses habitudes, ses tendances profondes, ses potentialités, ses failles secrètes, ses capacités de croissance ses stratégies de développement, tout ce qu’une presse paresseuse et manichéenne ne saurait explorer car restant en surface.

Ce qui est fort symptomatique de l’époque, qui prend les apparences pour le réel, tentant de capturer un public réputé moins regardant sur l’info pourvu qu’elle le distrait, acceptant d’être dupé pourvu que des solutions simples lui soient proposées, un prêt-à-penser loin de la complexité du monde. Une presse de qualité coûte son prix, plus l’effort pour la lire car s’informer fatigue…

Les médias, peu portés à l’échange, ont la mission essentielle dans une démocratie de rendre compte des réalités. Sans fabriquer une média-réalité, des télé-réalités en studio, plutôt que des regards attentifs à la vie des gens.

Observer les acteurs publics sur les lieux de leurs actions administratives ou politiques, plutôt qu’en les enfermant dans une grille de programmes.

Et en leurs imposant un agenda qui ne convient pas forcément à la bonne explication de l’exercice du pouvoir. Qui prend mal en compte des institutions… dont ensuite on aura beau jeu de regretter les défaillances.

Les médias disposent de tous les moyens nécessaires au reportage, à l’investigation, à l’enquête dans le quotidien de la démocratie. Dans une communication plus libérée, les journalistes seront encore mieux placés pour pointer les dysfonctionnements et dénoncer les détournements de pouvoir.

Quant aux dirigeants, ils seront tenus de choisir l’ouverture. L’accès à l’information in situ et la transparence sur les procédures. Dans le cas où, pour un temps, un silence s’impose, ils ont à démontrer l’utilité du non-dit.

L’opposition, si elle fait le choix de la démocratie, doit se tenir aux mêmes règles du jeu. On ne peut se contenter de contribuer à un buzz, via une brève ou de nourrir des rumeurs souvent très peu fondées. Une petite phrase qui se répand sur les réseaux, fait trois petits tours de salles de rédaction et puis s’en va.

Changer est-il possible ? Utopique ?

Non pas, si les politiques, comme les professionnels des médias, veulent survivre à une quasi-confusion générale. De données de plus en plus manipulées, de rumeurs incontrôlables, de sources improvisées, de piratages… Une vraie fausse communication !

Il faut bien admettre en effet que, jusqu’à présent, la communication de l’exercice du pouvoir, digne d’une démocratie, est en balbutiements. Pas plus que la fourmi de dix-huit mètres de Robert Desnos…

Qui serait bien utile pour pallier la désinvolture de la cigale de la com’, entretenue par les camps de l’adversité, si séduisante mais hélas si décevante car essentiellement marquée par la valorisation des acteurs, par le court terme de l’actualité et l’agenda des médias.

N’est-il pas malsain que le pouvoir médiatique prenne le pas sur les souhaits des électeurs? Sauf à considérer que les journalistes sont de meilleurs porte-parole de l’opinion que les élus et que les élus sont sur le point de démissionner de leurs rôles représentatifs.

Il est impératif et salutaire de contourner le jeu au risque que la lassitude des gouvernés s’exaspère et que la crédibilité des gouvernants s’effrite !

Il est temps de restaurer l’éthique dans le fonctionnement du débat démocratique et d’instaurer une pédagogie de l’authenticité de la parole publique !