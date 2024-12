Un départ inattendu : Abdoulaye Diouf Sarr tourne le dos à l’APR

Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre et ex-maire de Yoff, a confirmé son départ de l’Alliance pour la République (Apr). L’annonce a été faite le 20 décembre 2024 à Yoff Layène, lors de la présentation de son think tank « Idées ». Sarr a déclaré : « Entre moi et l’Apr, c’est du passé. Je ne veux pas revenir sur les détails mais c’est terminé. » Il était jusqu’alors le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr). Désormais, Sarr se consacrera à « Idées », une plateforme dédiée aux réflexions et propositions sur les enjeux publics, a détaillé le média gouvernemental lesoleil.sn.